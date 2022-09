Napoli, salti di gioia per Spalletti: annuncio del club, è ufficiale

Napoli, due buone notizie per mister Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Torino di Ivan Juric: è arrivato il comunicato del club.

La SSC Napoli è al lavoro in vista del match di sabato 1 ottobre contro il Torino di Ivan Juric. I granata arriveranno allo stadio Diego Armando Maradona con l’intenzione di racimolare punti utili alla causa piemontese. Il club partenopeo, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Mister Luciano Spalletti vuole continuare la corsa anche dopo la sosta per le Nazionali.

A Fuorigrotta, dunque, sarà battaglia vera tra i ragazzi di Spalletti e l’undici di Juric. L’obiettivo di entrambe le formazioni sono i tre punti. Per farlo, però, ad entrambi gli allenatori servirà il miglior undici a disposizione. L’ultima settimana, però, almeno per Spalletti, ha visto assenti numerosi pilastri della rosa azzurra.

Napoli, Zielinski e Lobotka rientrano a Castel Volturno

Già orfano di Matteo Politano e Victor Osimhen, il tecnico dei partenopei è stato costretto a lavorare senza i giocatori partiti per le gare con le proprie Nazionali. Tra questi anche Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka. I due centrocampisti, dopo gli impegni con le Nazionali, sono rientrati solamente oggi all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

A comunicarlo è lo stesso club partenopeo attraverso il consueto comunicato relativo al report di allenamento. Di seguito la nota della società azzurra: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Sono rientrati, del gruppo dei Nazionali, Zielinski e Lobotka che sul campo 1 hanno svolto lavoro di scarico”. La nota poi prosegue: “La squadra ha svolto attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Politano ha svolto allenamento personalizzato. Palestra e terapie per Osimhen“.