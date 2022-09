Napoli, recupero lampo e Spalletti spiazzato: tifosi in festa

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato con il Torino: Spalletti, dopo Demme, può recuperare un altro giocatore.

C’è il Torino nel mirino del Napoli, che ha ricominciato ad allenarsi ieri al fine di preparare la prossima sfida di campionato. Luciano Spalletti, nell’occasione, ha potuto lavorare con un gruppo ristretto: gli elementi convocati nelle varie Nazionali, infatti, raggiungeranno a Castel Volturno soltanto tra oggi e giovedì. Le buone notizie per il tecnico azzurro, alla luce degli ultimi sviluppi, in ogni caso non mancano.

Diego Demme, ad esempio, è guarito dall’infortunio riscontrato in allenamento il 19 agosto e sarà regolarmente a disposizione sabato. Sulla via della guarigione pure Victor Osimhen e Matteo Politano. Il rientro del nigeriano, fermo a causa della lesione di secondo grado al bicipite femorale destro rimediata nel match vinto ai danni del Liverpool, era originariamente previsto per il 9 ottobre nella trasferta a Cremona. Il calciatore, però, sta cercando di bruciare le tappe.

Il suo obiettivo, in particolare, è quella di esserci già martedì 4 nella gara di Champions League che vedrà i partenopei affrontare ad Amsterdam l’Ajax. Un crocevia fondamentale per la truppa di Spalletti che, in caso di risultato positivo, farebbe un passo quasi definitivo verso la qualificazione alla fase successiva. Da qui la decisione di Osimhen di fare tutto il possibile per esserci, in modo tale da aiutare la squadra a vincere. Politano, dal canto suo, punta a tornare in questo week-end.

Napoli, recupero lampo per Spalletti: Politano potrebbe esserci contro il Torino

L’ala destra, come noto, nei giorni scorsi ha riportato un problema alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo con la maglia dell’Italia. Il periodo di stop sarebbe dovuto durare alcune settimane tuttavia le sue condizioni, come confermato da ‘Tuttosport’, sono migliorate velocemente al punto da rendere possibile la sua convocazione nel match contro il Torino.

Una buona notizia per il tecnico azzurro, che nei prossimi giorni lo valuterà da vicino prima di prendere una decisione definitiva a riguardo. Politano, divenuto nel frattempo il rigorista designato della squadra ed autore di 3 reti ed un assist in questo primo scorcio di stagione, dal canto suo vuole esserci. Il peggio è ormai alle spalle.