Napoli, sorpresa Spalletti: cambia tutto, esordirà contro il Torino

In casa Napoli si pensa ai prossimi impegni in campionato ed in Europa. Spalletti ‘sfoglia la margherita’ e valuta le opzioni a disposizione.

E’ ormai vicina a concludersi la sosta per le Nazionali ed in casa Napoli si pensa al rientro. La squadra di Luciano Spalletti è attesa da un Tour de Force importante con impegni sia in campionato che in Champions League e vuole continuare a far bene. Gli azzurri sono una delle rivelazioni di questo inizio stagione.

La società di Aurelio De Laurentiis ha effettuato diverse cessioni, ma nonostante ciò la squadra è rimasta molto competitiva. Spalletti è stato finora bravissimo nel gestire il materiale a disposizione e sfruttare al meglio sia i nuovi acquisti che i giocatori che finora non avevano mantenuto le aspettative.

Uno dei migliori giocatori di questo inizio stagione è il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Spalletti ha rigenerato questo giocatore rispetto agli altri tecnici ed ora Stanislav appare addirittura fondamentale per il centrocampo azzurro. Il Napoli è ancora alla ricerca di un vice Lobotka che possa sopperire alla sua assenza.

Napoli, Demme vicino al rientro

Proprio da questo punto di vista sono in arrivo buone notizie per Spalletti. Diego Demme ha recuperato completamente la condizione e sarà a disposizione per il match di sabato contro il Torino. Il giocatore ha saltato questa fase iniziale di stagione a causa di un infortunio ma ora è pronto a rientrare.

Notizie importanti per Spalletti con Demme che potrebbe rappresentare l’alternativa ideale a Lobotka. Il club partenopeo ha tante risorse a centrocampo ed ora Spalletti può contare su un nome in più per questo reparto e potrebbe fare presto il suo debutto.