Emergenza Napoli-Torino, c’è l’ennesimo stop: i tifosi restano di sasso

Il Napoli si prepara a tornare in campo e ad affrontare il Torino al Diego Armando Maradona ma per un giocatore in particolare arriva l’ennesimo stop.

Il Napoli, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, tornerà in campo contro il Torino in Serie A. La squadra di Ivan Juric infatti andrà in trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona. Ma con il match che si avvicina, arriva anche la notizia dell’ennesimo stop per il giocatore. Queste le ultime.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Torino di Ivan Juric. Sicuramente assenti, tra le file degli azzurri, ci saranno Victor Osimhen e Matteo Politano. Ci sarà poi da comprendere in che status fisico arriverà Hirving Lozano, ultimo a rientrare in gruppo (dal Messico e nella serata di giovedì).

Un ennesimo stop, per un problema muscolare, tuttavia questa volta non riguarda un giocatore del gruppo azzurro. Ma è tra i granata che Juric dovrà fare a meno del proprio attaccante. Potrebbe così esserci un problema in meno da dover affrontare, allora, per i padroni di casa.

Napoli-Torino, ennesimo per stop muscolare per Pellegri: l’attaccante è in forte dubbio per il match di sabato

In forte dubbio per la gara da affrontare a Napoli sabato primo ottobre, nel gruppo di Ivan Juric c’è ancora una volta Pietro Pellegri. L’attaccante ha dovuto chiedere il cambio con l’Italia U21 contro l’Inghilterra per un fastidio muscolare. Quest’oggi sono stati svolti dal proprio club di appartenenza ulteriori esami strumentali per capire quale fosse la portata del danno.

Il Torino ha perciò comunicato, tramite una nota ufficiale, che: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pellegri hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra”. “Da esiti – si legge ancora – di elongazione senza lesioni. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.