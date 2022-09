Napoli, Osimhen e Politano out: spunta la data del rientro per entrambi

Il Napoli si prepara per tornare in campo dopo la sosta per le nazionali e nel mirino c’è la sfida contro il Torino: gli aggiornamenti sugli infortunati.

Il Napoli si prepara a tornare in campo e nel mirino c’è prima di tutto la sfida da dover affrontare contro il Torino. Subito dopo arriverà la Champions League con l’impegno contro l’Ajax. Nel frattempo, per Luciano Spalletti, sono arrivati aggiornamenti importanti anche sugli infortunati.

Il Napoli ha, come prossime sfide tutte di seguito, il Torino, l’Ajax e la Cremonese prima del ritorno di Champions contro il club olandese. Una tabella di marcia a ritmi serrati che metterà alla prova il gruppo di Spalletti.

Proprio in vista della fine della sosta per le nazionali arrivano novità importanti in merito alle condizioni degli infortunati. Fermi ai box ci sono infatti due giocatori importanti. Si tratta di Osimhen e Politano. Queste le ultime su di loro.

Napoli, Osimhen e Politano ora sperano di rientrare in una data precisa: queste le ultime

Il Napoli torna in campo e come primo avversario affronterà il Torino, il primo ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona. La gara è prevista alle ore 15:00. Preoccupa a questo proposito il modo in cui arriverà Hirving Lozano che rientrerà dal Messico nella serata di giovedì. Quindi da capire quali saranno le sue condizioni.

Discorso diverso riguarda Victor Osimhen e Matteo Politano. I due giocatori sono fermi ai box per infortunio e sicuramente non ci saranno contro i granata. Ma non potranno essere disponibili neppure contro l’Ajax in Champions. Puntano allora entrambi alla sfida contro la Cremonese. A riferirlo è ‘Sky Sport’. L’intenzione è perciò quella di tornare a disposizione di Spalletti, quindi, per il 9 ottobre.