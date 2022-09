Raspadori, rivelazione in diretta: il dirigente esce allo scoperto

Calciomercato Napoli: la rivelazione del dirigente spiazza tutti, la società non voleva cederlo ma alla fine ha dovuto farlo

Un momento davvero magico per Giacomo Raspadori, il nuovo acquisto del Napoli. L’attaccante è arrivato dal Sassuolo per oltre 30 milioni, una cifra molto importante per uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Qualcuno aveva dei dubbi, ma adesso il giocatore sta facendo ricredere tutti a suon di gol e prestazioni di alto livello.

Raspadori ha segnato il primo gol con il Napoli contro lo Spezia in campionato: una rete decisiva perché arrivata nei minuti finali di una partita che si era resa più complicata del previsto. Ancor più importante poi è la rete in Champions League contro i Rangers, un ulteriore step per la sua crescita personale. E in questi giorni, poi, il super gol in Nazionale come ulteriore conferma di questo periodo fantastico.

Napoli, arriva l’annuncio: il dirigente lo rivela in diretta

Raspadori è arrivato al Napoli negli ultimi giorni di mercato, un’operazione impostata da tempo ma che ha avuto bisogno di un po’ di tempo per essere conclusa. Il Sassuolo infatti ha posto le sue condizioni fin dal primo momento, ma non era così convinto di cederlo. Di fronte alla volontà forte del calciatore di andare a giocare la Champions non ha potuto fare altro che accettare l’offerta.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb ed è tornato proprio sulla trattativa con il Napoli per Raspadori. Il dirigente ha parlato del gol dell’attaccante in Nazionale, che l0 ha emozionato parecchio: “Ero a San Siro e ho esultato tantissimo, sono molto legato ad un ragazzo fantastico, oltre che un grande giocatore di qualità“.

Poi le dichiarazioni sulla trattativa con il Napoli: “Non lo volevamo cedere, ma sapevamo che di fronte a tali opportunità era qualcosa di giusto da fare“. Giuste soprattutto per il calciatore, che aveva voglia di giocare in una squadra importante e per obiettivi importanti.