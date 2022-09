Spalletti trema: Napoli, è caos totale dopo le Nazionali

Spalletti deve gestire una grave situazione in vista della partita con il Torino: l’allenatore del Napoli ‘paga’ gli impegni dei nazionali

Il Napoli vuole riprendere il filo interrotto con la pausa per le nazionali. Lo stop ha impedito a Luciano Spalletti di sfruttare la scia dei risultati recenti. Il tecnico toscano, a pochi giorni dalla sfida di campionato con il Torino e quella di Champions League contro l’Ajax ad Amsterdam, deve fare i conti con una difficoltà.

I tangibili ostacoli per il tecnico napoletano sono stati descritti questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano ha approfondito il discorso relativo ai tanti calciatori che hanno abbandonato il centro sportivo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per rispondere alle chiamate delle nazionali. Ma quando torneranno?

Napoli, Spalletti alle prese con il rientro lastminute dei nazionali: Lozano si unirà soltanto per la rifinitura di venerdì

Un esercito di calciatori deve ancora raggiungere Napoli per preparare la partita con il Torino. Luciano Spalletti può lavorare con gli uomini contati. Difficile in questo modo preparare il confronto contro la formazione di Ivan Juric. Il tecnico toscano ieri ha svolto l’allenamento con Marfella, Sirigu, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Demme, Ndombele, Gaetano e Simeone. A questi poi si sono aggiunti diversi giovani della Primavera.

Quattordici sono i calciatori lontani da Napoli impegnati negli impegni con le proprie nazionali. Diversi di questi torneranno a disposizione di Spalletti soltanto a ridosso del confronto del “Maradona”.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Lobotka e Zielinski rientrano oggi mentre domani toccherà agli azzurri Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Zerbin e ad Elmas e Kvaratskhelia. Dopodiché, nella giornata di giovedì, rientreranno pure Mario Rui, Olivera, Ostigard e Rrahmani. Giovedì dovrebbe essere pure il giorno di Kim, alle prese con un viaggio lungo che potrebbe ritardarne il rientro. Infine, venerdì tornerà Lozano, in tempo a malapena per la rifinitura.