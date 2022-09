Cassano la spara grossa su Maradona: l’ex Napoli non si trattiene

Il Napoli di Luciano Spalletti sogna in grande dopo questo inizio stagione. Gli azzurri sognano e sperano nello scudetto.

Dopo le polemiche per una campagna acquisti sotto le aspettative il Napoli ha smentito tutti con un inizio di stagione straordinario. Il club azzurro ha ‘indovinato’ quasi tutti gli acquisti ed è al momento primo in classifica sia in serie A che in Champions League. Tra i tifosi è tornato l’entusiasmo.

Il Napoli sogna da anni la vittoria dello scudetto, più volte è andato vicino nelle ultime stagioni ma la società di Aurelio De Laurentiis manca questo appuntamento dai tempi di Diego Armando Maradona. Proprio il primo titolo del club partenopeo è finito al centro della polemica in queste ore.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato con un’uscita per certi versi discutibile riguardo lo scudetto del Napoli di Maradona. ‘Fantantonio’ ha cosi commentato durante un discorso dove elogiava il Pibe de Oro: “Maradona ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Aveva una squadra decente nel secondo scudetto”

Napoli, Renica risponde a Cassano

Le parole di Cassano hanno fatto il giro dei social ed hanno ricevuto diverse critiche. Uno dei protagonisti degli scudetti del Napoli, l’ex azzurro Alessandro Renica ha duramente risposto a Cassano ed ha chiuso cosi la vicenda: “Quello che è scappato realmente è il tuo cervello, quello è irrecuperabile”.

Cassano è più volte stato al centro delle critiche per dichiarazioni giudicate eccessive. Dagli attacchi Cristiano Ronaldo alle recenti parole su Haaland fino appunto a queste parole su Maradona, elogiato da Cassano. Un elogio che è arrivato in contemporanea con questa sorta di attacco al Napoli del passato.