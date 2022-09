Napoli, ancora dubbi su Lozano titolare: mossa a sorpresa di Spalletti

Hirving Lozano non convince Spalletti, e nel prossimo impegno il tecnico del Napoli valuta soluzioni alternative alla sua titolarità.

Nell’estate 2019 Hirving Lozano è stato uno degli investimenti più importanti effettuati dal Napoli. Sborsando 40 milioni di euro al PSV Eindhoven il club campano era convinto di essersi assicurato presente e futuro con un giocatore pronto al definitivo salto di qualità in un campionato top. A distanza di 3 anni si può però dire che le promesse non siano state mantenute.

A una buona stagione – quella 2020/2021 – arrivata dopo la prima, giocata su livelli non eccezionali ma giustificati dalla necessità di adattarsi al calcio italiano, Lozano ha fatto seguire un nuovo calo. Nel 2021/2022 il suo rendimento non è stato certo eccellente, e in questo inizio di stagione il copione è stato lo stesso.

Luciano Spalletti non sembra convinto delle qualità del 27enne messicano, e nei giorni scorsi si è parlato addirittura di una sua prossima cessione con quattro club sulle sue tracce già per gennaio. Vedremo come andranno le cose, ma anche se per il momento Lozano è disponibile non è detto che partirà titolare. Neanche sabato contro il Torino, nonostante l’assenza dell’infortunato Politano.

Napoli, Lozano ancora in panchina contro il Torino: Spalletti valuta altre soluzioni

Secondo il Corriere del Mezzogiorno la scelta di Spalletti potrebbe essere influenzata dal fatto che il messicano tornerà dalla pausa per le Nazionali soltanto venerdì. Il tecnico dei campani piuttosto che rischiare Lozano titolare starebbe valutando l’ipotesi di utilizzare il giovane talento Zerbin, in cerca di spazio e opportunità da sfruttare, oppure di spostare Kvaratskhelia a destra. Altra ipotesi quella di adattare Elmas sulla fascia.

Esperimenti insomma. Che potrebbero anche funzionare, ma che al momento non offrono più garanzie di un talento costato 3 anni fa la bellezza di 40 milioni di euro. Che oggi nelle gerarchie parte inevitabilmente dietro Politano, dopo numerose prestazioni poco convincenti, ma che non sembra in grado di prenderne il posto neanche quando l’occasione viene a crearsi.

Certo la stanchezza potrebbe essere determinante stavolta. Ma la sensazione è che Lozano non abbia conquistato il cuore del tecnico. E che questo, per quanto riguarda il futuro, sembra intenzionato a puntare su altri nomi.