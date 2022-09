Napoli, la sentenza di Cassano è definitiva: tifosi spiazzati

Dichiarazioni destinate senz’altro a far discutere quelle di Antonio Cassano che tira in ballo il Napoli e innesca una gigantesca polemica.

Antonio Cassano è senza alcun dubbio uno che non ha peli sulla lingua. E’ facile aspettarsi da lui dichiarazioni tutt’altro che politicamente corrette e scomode. Così come è facile aspettarsi risposte da parte di chi è stato tirato in ballo dalle parole dell’ex calciatore barese.

Ed è esattamente quanto successo ad Alessandro Renica, storico difensore del Napoli scudettato e quindi compagno di squadra di Diego Armando Maradona. Renica si è molto risentito per alcune parole che Cassano ha rilasciato al podcast ‘Mucchio Selvaggio”, in cui il calciatore barese definiva Maradona come l’unico calciatore di talento in una squadra decisamente mediocre.

Renica ha quindi risposto per le rime a Cassano, ma la discussione non è finita qui. Infatti l’ex calciatore di Roma, Milan e Inter ha ripreso in mano la polemica e, ai microfoni della Bobo TV, il canale Twitch dove solitamente parla di calcio con Vieri, Adani e Ventola, ha rincarato la dose. Niente scuse, anzi, Cassano ha deciso di calcare la mano.

Napoli, continua la polemica Cassano-Renica su Maradona

“Non so chi sia.” così esordisce Antonio Cassano alla Bobo TV una volta appreso della risposta di Renica. “Qualche ex giocatore del Napoli, non so nemmeno chi sia, ha risposto a quello che avevo detto sul Napoli di Maradona. Bene, lo ripeto: Maradona ha vinto a Napoli con una squadra di scappati di casa!”

Cassano ha poi rincarato la dose: “Questa è la verità, Maradona ha fatto un miracolo vincendo in una squadra scarsa. Il primo Scudetto l’ha vinto da solo. Poi il secondo ha avuto al suo fianco calciatori più forti come Careca e Alemao, ma il primo Scudetto l’ha vinto da solo. Qualcuno poi può dire il contrario. Fa niente, la verità è questa! Ho solo fatto i complimenti a Maradona.”