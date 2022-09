“Cambia tutto in un mese”: Napoli, la sentenza fa gongolare De Laurentiis

Il Napoli continua a sorprendere positivamente. Il club azzurro ha attuato un’importante e fruttuosa campagna di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la più grande sorpresa di questa fase iniziale della stagione. Il club azzurro ha ceduto diversi giocatori fondamentali della squadra della scorsa stagione, ma è rimasto nonostante ciò molto competitivo. Al momento gli azzurri sono primi in Serie A e nel girone di Champions League.

La società è intervenuta sul mercato e nonostante l’iniziale malcontento dei tifosi ha realizzato colpi di prospettiva a poco prezzo, quasi tutti giocatori che ora stanno rendendo alla grande. Anche durante la sosta delle Nazionali abbiamo visto il valore degli investimento del club azzurro.

Kvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori sono stati i grandi colpi di questa sessione di calciomercato ed i due hanno trascinato rispettivamente Georgia e Italia alla vittoria. L’ex Sassuolo, in particolare, ha sorpreso tutti ed è diventato ormai un elemento chiave della formazione partenopea e della Nazionale di Mancini.

Napoli, il sorprendente cambio d’umore dei tifosi azzurri

Il giornalista Diego De Luca ha twittato un post che chiarisce il cambio totale d’umore dei tifosi azzurri in trenta giorni. Un mese fa i tifosi criticavano De Laurentiis per gli acquisti, in particolare Kvaratskhelia e Raspadori ed ora invece lo criticano per l’eventuale cessione di due giocatori che sono subito diventati importanti in chiave azzurra.

La dirigenza del club partenopeo merita tanti elogi proprio per questo, la società ha ridotto in maniera importante il monte ingaggi, sostituendo giocatori importanti per la storia azzurra come Koulibaly e Insigne con gente ‘poco conosciuta’ come il coreano Kim e il georgiano Kvaratskhelia. L’ennesimo capolavoro di una società che da anni, nonostante cessioni importanti, resta ai vertici del calcio italiano.