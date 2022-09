Napoli, l’agente esce allo scoperto: doppio retroscena a sorpresa

Un doppio retroscena a sorpresa emerge dalla parole dell’agente. Il Napoli coinvolto in prima persona in questa vicenda.

La squadra di Spalletti è estremamente concentrata sui prossimi impegni: Torino in campionato e Ajax in Champions League. Al momento gli azzurri sono in testa sia in Serie A che nel girone di Champions League. Naturale quindi che vogliamo mantenere questo ritmo e fare bene anche nelle prossime uscite.

Prima il Torino in ogni caso, un match insidioso contro una squadra che ha cominciato bene la sua stagione. Max Hagmayer, agente del granata Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli Live 24, fornendo una panoramica del match, ma anche aggiornando sullo stato nella rosa granata del suo assistito.

“Juric è un tecnico che chiede sempre qualità.” ha esordito l’agente. “Anche questa volta potrebbe creare qualche problema al Napoli. E’ un allenatore molto scaltro che sa come mettere in difficoltà gli avversari. C’è tanta fiducia da parte della squadra. E anche di Lazaro, mio assistito. Non entro nel dettaglio tattico, ma lui fa di tutto per ripagare questa fiducia.”

Napoli, senti l’agente di Lazaro: “Vicinissimo agli azzurri”

Poi il retroscena sul calciatore ancora di proprietà dell’Inter: “E’ preso per parlare di riscatto, al momento stiamo benissimo al Torino. In passati vi rivelo che c’erano stati abboccamenti anche con il Napoli. Poi non se ne fece nulla. Adesso siamo felici del fatto che giochiamo nel Torino.”

Infine un altro retroscena su di un suo altro assistito: “Anche Muldur è stata nel mirino del Napoli. Ci sono stati contatti, ma poi niente. Adesso lui è concentrato totalmente sul recupero. Rientrerà a gennaio e poi da lì inizierà una nuova sfida. Non escludiamo comunque una permanenza in Serie A anche per il futuro.”