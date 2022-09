Napoli e De Laurentiis nel caos: occhio all’annuncio ufficiale

Dopo l’ottimo inizio di stagione, per il Napoli di De Laurentiis è arrivato un annuncio ufficiale molto importante.

Il Napoli, nonostante i tantissimi addii della scorsa estate, ha cominciato alla grande la stagione, visto che è primo sia in Serie A che in Champions League. Il team partenopeo, infatti, in campionato guida la classifica con l’Atalanta di Gasperini, mentre nella massima competizione europea ha tre punti di vantaggio.

A dare un forte contributo al gruppo guidato da Luciano Spallettisono stati sicuramente i nuovi arrivi, i quali alcuni di loro hanno continuano a segnare anche con le loro rispettive nazionali. Raspadori e Kvaratskhelia, infatti, hanno segnato in entrambe le gare della Georgia e dell’Italia.

Il Napoli adesso è atteso da un tour de force molto impegnativo che comincerà sabato contro il Torino di Ivan Juric. Dopo la sfida contro i granata, i partenopei voleranno alla volta dell’Olanda per giocare il match di Champions contro l’Ajax. Proprio per questa trasferta, i tifosi azzurri hanno avuto più di qualche disagio per acquisire il biglietto della Cruijff Arena.

Napoli, l’annuncio di TicketOne sul caos dei biglietti per la trasferta contro l’Ajax: “Il club di De Laurentiis non ha colpe”

L’Ajax, infatti, ha rifiutato di fornire i biglietti in modalità elettronica, scatenando così tanti problemi per i sostenitori del Napoli. Proprio su questi disagi è intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne: “Caos biglietti Ajax-Napoli? Abbiamo visto come sono state gestite le altre trasferte. Se c’è un tagliando cartaceo, la vendita viene fatta tramite il web ma l’acquisizione deve avvenire per forza in presenza dell’acquirente. E’ assurdo tutto questo”.

Bardelli ha poi continuato il suo intervento: “E’ una modalità così vecchia che sta recando solo dei problemi ad una società seria come il Napoli. Di tutto questo caos non sono responsabili né TicketOne né la società partenopea. Torino? Ci si avvia verso il sold out, ma c’è ancora qualche biglietto disponibile”.