“Parla con Spalletti”: Napoli, un titolare può saltare il match con il Torino

Il Napoli sta lavorando in vista del ritorno in campo contro il Torino. Spalletti potrebbe decidere di effettuare dei cambi contro i granata.

La sosta per le Nazionali è ormai vicina a giungere al termine e il Napoli lavora per riprendere. La squadra di Spalletti è stata la più bella sorpresa di questo inizio stagione, un mix di bel gioco e concretezza e risultati che hanno portato i partenopei in vetta al campione ed al girone di Champions League.

Nonostante una serie di cessioni illustri il Napoli non sembra essere uscito indebolito ed anzi è cresciuto l’entusiasmo attorno alla squadra. La società ha registrato il sold out per quasi tutti i prossimi impegni e la prossima settimana vedrà sfide delicate come il match contro il Torino e quello contro l’Ajax in Champions League.

Il club azzurro ospiterà il club granata di Ivan Juric nell’anticipo di Serie A, un ostacolo tutt’altro che semplice. Spalletti inoltre dovrà fare i conti con i giocatori rientrati dalle Nazionali e valutare, uno per uno, le condizioni degli uomini a disposizione. Il tecnico ha qualche importante dubbio.

Napoli, Rrahmani in dubbio per il Torino

Il difensore centrale Amir Rrahmani è stato impegnato in Nazionale con la maglia del Kosovo. Il giocatore ha confermato di aver avuto un problemino alla caviglia, ma nonostante ciò è stato impiegato con la maglia della Nazionale. Spalletti potrebbe ora valutare attentamente la sua situazione.

Secondo quanto riporta Tuttosport il tecnico azzurro parlerà oggi con Spalletti ed i due valuteranno le condizioni del giocatore. E’ probabile che il tecnico decida però di risparmiarlo in vista della Champions League e del delicato match contro l’Ajax. Spalletti sta valutando di varare un piccolo turnover per il match con i granata e Rrahmani è quindi uno dei principali candidati al riposo.