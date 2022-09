Napoli, Spalletti può esultare: novità dell’ultim’ora, ci sarà col Torino

Il Napoli prepara la sfida contro il Torino e Luciano Spalletti valuta il superamento di infortuni e condizioni generali: novità importanti in vista.

Il ritorno dalle Nazionali rappresenta sempre un momento di valutazione delicato. Molti giocatori, nel caso del Napoli Hirving Lozano, rientrano in città giusto a ridosso della riapertura del campionato di Serie A. Hanno da sopportare jet lag e sbalzi anche di temperatura, oltre che lunghi viaggi. In altri casi invece bisogna fare i conti con le condizioni fisiche precarie, dovute a subentrati infortuni, come nel caso di Amir Rrahmani.

Nelle ultime due settimane il tecnico Spalletti ha dovuto fare a meno di 14 giocatori, sparsi in giro per il mondo, ma anche di Matteo Politano, rientrato prima del previsto in città ma comunque con dei problemi fisici da risolvere.

L’attaccante era partito con l’Italia, poiché convocato dal Ct Mancini per le partite contro Inghilterra e Ungheria in Nations League, tuttavia è rientrato subito dopo un consulto con lo staff medico della Nazionale poiché aveva accusato in precedenza un problema alla caviglia destra.

Verso Napoli-Torino, le ultime sul recupero di Politano

Negli ultimi giorni Matteo Politano ha cercato di pigiare il piede sull’acceleratore e recuperare quanto prima. Il bilancio fino a questo momento è positivo, al punto tale che s’immagine possa essere a disposizione già per la gara di campionato contro il Torino. Almeno questa è la previsione più ottimistica, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’. Altrimenti, si pensa di poter contare su Politano per la sfida di Champions League in trasferta contro l’Ajax.

Spalletti valuta anche i progressi di Diego Demme, che finalmente si sta allenando insieme al gruppo e tornerà verosimilmente tra i convocati fin fa subito. Per Victor Osimhen, invece, bisognerà ancora attendere almeno la sfida del 9 ottobre contro la Cremonese o addirittura quella europea contro l’Ajax il 12 ottobre allo Stadio Maradona di Napoli.