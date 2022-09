Antonio Conte al Napoli, questa nessuno se l’aspettava: c’è la confessione

In questi giorni si parla del possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte. E spunta un retroscena legato al Napoli.

La Serie A si prepara a ripartire, e le gare in programma nell’8° turno che andrà in scena nel weekend offrono notevoli spunti d’interesse. Il Napoli aprirà la giornata contro il Torino (con Spalletti che in conferenza stampa ha colpito tutti omaggiando le donne uccise in Iran negli ultimi giorni) mentre la Juventus ospiterà il Bologna con la panchina di Massimiliano Allegri appesa a un filo. Proprio il tecnico bianconero negli ultimi giorni è stato protagonista di molte suggestioni, tra cui quella che prevedeva il ritorno alla Vecchia Signora di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, attualmente alla guida del Tottenham Hotspur e alle prese con un delicatissimo North London Derby con l’Arsenal, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza giugno 2023. Un’ipotesi che ha scatenato le fantasie di chi sogna il suo ritorno a Torino e in generale fatto tornare d’attualità in Serie A il suo nome.

A proposito di Conte è spuntato fuori anche un curioso retroscena legato al Napoli. Che non riguarda il futuro prossimo, considerando che la panchina di Spalletti è saldissima, ma un possibile approccio che sarebbe potuto andare in scena in passato.

Antonio Conte al Napoli? “Sarebbe venuto a piedi”

A raccontarlo ai microfoni di AreaNapoli.it il giornalista e ideatore di “Area di Rigore” Paolo Esposito, amico dell’allenatore pugliese: “Nel 2014, durante l’intervallo della sfida con l’Athletic Bilbao che valeva come playoff per l’accesso ai gironi di Champions, incontrai Antonio e gli chiesi se avrebbe mai allenato il Napoli“.

“Mi disse che sarebbe venuto anche a piedi, da uomo del sud. E che il Napoli del resto era l’unico club meridionale che aveva vinto Scudetti e coppe”. Conte in quel periodo, specifica Esposito, aveva appena firmato con la Nazionale. Ma nonostante questo il giornalista lo raccomandò a De Laurentiis: “Con lui secondo me il Napoli sarebbe tornato a vincere”.

“Ma purtroppo quando chiuse con l’Italia ebbe un’offerta irrinunciabile dal Chelsea. So che però lui e il presidente si sono sentiti molte volte da allora, sono diventati amici. Chissà se in futuro potrà sedere sulla panchina azzurra”.