Spalletti dal cuore d’oro: il gesto in conferenza non è passato inosservato

Napoli, il gesto di Luciano Spalletti è da applausi: il tecnico della SSC Napoli si è presentato in conferenza e ha lasciato tutti di stucco.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è tornata a pieno regime al lavoro dopo la pausa per le Nazionali. Il club partenopeo affronterà il Torino di Ivan Juric nella prossima sfida di campionato, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Luciano Spalletti non cambia volto alla squadra e, con ogni probabilità, come ammesso da lui stesso in conferenza stampa, rilancerà la formazione vista nelle ultime giornate, vittoriosa contro i Rangers in Champions League e decisiva anche nelle prime sette giornate di campionato di Serie A 2022/2023.

Napoli, Spalletti in conferenza: spuntano due rose

Il tecnico dei partenopei si è presentato nel pomeriggio a Castel Volturno. Direttamente dalla sala stampa dell’SSC Napoli Konami Training Center, ha incontrato i giornalisti per presentare la sfida di domani contro la formazione granata di Ivan Juric.

Il tecnico degli azzurri si è presentato all’incontro con la stampa partenopea con due rose che hanno attirato l’attenzione dei presenti. “Sono un omaggio a Mahsa e Hadis, non aggiungo altro”: ha rivelato il tecnico dei partenopei. Il riferimento è chiaramente alle due donne, rimaste vittime in Iran durante le proteste degli ultimi giorni. L’Iran vive, infatti, un momento decisamente particolare e delicato: le proteste dilagano nel paese, teatro di scontri nelle ultime settimane.