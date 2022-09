Calciomercato Napoli, Giuntoli è scatenato: quattro firme subito

Ci saranno quattro firme per il Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è scatenato

Il Napoli nel corso dell’estate ha cambiato totalmente l’ossatura principale della squadra. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, ha ringiovanito la rosa con l’arrivo dei vari Kim, Kvaratskhelia e Raspadori, al posto di Koulibaly, Insigne e Mertens. I ‘nuovi’ senatori sono diventati Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Anguissa. E non è finita qui: il ds vuole cautelarsi con altre quattro firme per dare un futuro solido al club partenopeo.

L’obiettivo è quello di portare a termine i rinnovi del contratto di giocatori che si stanno mettendo sempre più in mostra in quest’inizio di stagione. E’ il caso di Alex Meret, ma anche di Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka. Poi c’è Alessio Zerbin, che ha già trovato tanto spazio anche i match importanti come contro il Liverpool e il Milan.

Napoli, quattro rinnovi per Giuntoli

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è in trattativa per il rinnovo di quattro giocatori. Con Pastorello c’è stato un incontro ieri a Castel Volturno per valutare quello di Alex Meret fino al 2026, con il quale ci sarebbe un accordo totale. E’ molto vicino anche quello per Alessio Zerbin, con un accordo e un adeguamento dello stipendio fino al 2025 nonostante le tante richieste di prestito. Nel corso delle prossime settimane, si definiranno anche gli accordi per Rrahmani e Lobotka.

Questi ultimi due hanno conquistato un posto da titolari inamovibili, fornendo prestazioni di altissimo livello. Rrahmani e Lobotka all’inizio della loro esperienza al Napoli hanno trovato parecchie difficoltà, per motivi diversi. Ma in questo momento per Spalletti sono fondamentali e Giuntoli vuole blindarli al più presto.