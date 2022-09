Napoli, Giuntoli piazza la zampata: è fatta, arriva dalla Spagna

Colpo in entrata per il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli chiude l’acquisto in arrivo direttamente dalla Spagna.

Il Napoli ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Primi in campionato, in coabitazione con l’Atalanta, e primi in Champions League, con lo scalpo prestigioso del Liverpool surclassato al Maradona. Ora gli azzurri sono concentrati sui due prossimi match, quello contro il Torino in Serie A e quello di coppa contro l’Ajax.

Giuntoli nel frattempo guarda anche al mercato, in questo caso del settore giovanile, dove il Napoli ha appena piazzato un vero e proprio colpaccio. Stando a quanto riporta la pagina Instagram, notizia poi ripresa anche da TuttoNapoli, gli azzurri avrebbero preso il centrocampista classe 2003 Jorge Alastuey. Un colpo decisamente di livello visto che Alastuey è un prodotto della Masia, il celebre settore giovanile del Barcellona.

Il centrocampista spagnolo, originario di Zaragoza, si è già fatto un nome nel mondo calcistico giovanile. Alastuey è infatti stato per anni uno dei maggiori prospetti del settore giovanile blaugrana. Nell’Under 16 era uno dei calciatori di punta, ma salendo di categoria ha dato l’impressione di smarrire un po’ la sua strada. Ecco quindi la decisione di lasciare l’Under 19 del Barcellona per venire a giocare a Napoli.

Napoli, che colpo per la Primavera: arriva Alastuey dal Barcellona

Nonostante un po’ di appannamento nell’ultimo periodo, il centrocampista spagnolo resta un prospetto di indubbio valore. Un calciatore pronto a fare bene fin da subito nell’undici di Frustalupi, impegnato anche in Youth League.

Alastuey è un centrocampista molto duttile, in grado di ricoprire diversi ruoli. Può giocare sia come mediano che come mezzala, potendo essere impiegato all’occorrenza anche come trequartista. Un colpo di indubbio valore per gli azzurri che mettono così in Primavera un calciatore che fino a poco tempo fa era considerato uno dei migliori prospetti della Masia e che, con la giusta motivazione, potrebbe tornare utile anche per il futuro.