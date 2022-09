Napoli-Torino, l’avvertimento dell’ex Ventura allarma i tifosi

Il Napoli affronterà domani, al Diego Armando Maradona, il Torino di Juric: la partita non sarà semplice, ma Ventura è convinto di una cosa.

Il Napoli riaprirà, domani alle 15:00 e al Diego Armando Maradona, le danze della Serie A. Per l’ottava di campionato ospiterà, quindi, in casa il Torino di Ivan Juric. Una squadra sicuramente non semplice da affrontare. Di questo ha allora parlato quest’oggi un ex allenatore partenopeo, Gian Piero Ventura.

Il Torino, come spesso ha dimostrato, è attualmente una delle squadre più ostiche del campionato italiano di massima serie. Ha messo in difficoltà diversi club e ora non renderà probabilmente vita facile neppure al Napoli di Spalletti.

Proprio della gara in questione ha parlato quest’oggi l’ex CT della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura. L’ex guida dell’Italia ha, infatti, detto la sua in merito alla gara che si aspetta. E a cosa potrebbe significare per il Napoli un’eventuale vittoria in casa contro i granata. Queste le sue parole.

Napoli-Torino, parla Ventura. L’ex CT non ha dubbi: “Napoli maturo per lo scudetto se…”

Nel corso del programma sportivo ‘Febbre a 90’, in onda su ‘Vikonos Web Radio/Tv’, l’ex CT Gian Piero Ventura ha dichiarato: “Napoli-Torino? Credo sia una delle gare più difficili per gli azzurri. Quando Juric incontra le squadre che insistono con il fraseggio dal basso è bravo a sfruttare gli spazi una volta conquistata la palla”.

“Per il Napoli – ha aggiunto – è una prova importante. Se anche con il Toro farà una prestazione importante, vorrà dire che è ormai maturo per lo scudetto“. Ha, infine, concluso dicendo: “Il Napoli, comunque, con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Spalletti è un piacere”.