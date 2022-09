Napoli, lo stadio Maradona cambia faccia: interviene il Comune

Il Napoli è pronto a tornare in campo dopo la sosta. Il club azzurro affronterà domani al Maradona il Torino di Ivan Juric.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha attuato un calciomercato rivoluzionario. Gli azzurri hanno ceduto pedine fondamentali puntando su giovani, per certi versi sconosciuti, ed attirandosi cosi anche diverse critiche. La società e Spalletti hanno lavorato benissimo ed i risultati sono stati finora straordinari.

Kvaratskhelia e Kim sono stati nominati rispettivamente come migliori giocatori del mese di Agosto e Settembre e la squadra partenopea primeggia sia in Italia che in Europa. Il Napoli ha disputato grandi gare ed ha ottenuto preziose vittorie come quelle contro il Liverpool ed il Milan campione d’Italia.

La società ha ricreato grande entusiasmo attorno al club e i tifosi hanno fatto quasi il tutto esaurito nei prossimi match di campionato e Champions League. Nelle ultime ore il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone ha aperto a delle modifiche allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli, il consigliere Simeone sul terzo anello del Maradona

Il consigliere comunale Simeone è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato della possibilità di modificare il terzo anello dello stadio Maradona: “Ho scritto una lettera al sindaco Manfredi, vogliamo valorizzare quegli 800 metri sopra il secondo anello. Ovviamente, oltre a parlare con il sindaco, vogliamo coinvolgere anche il Napoli”.

Nino Simeone ha poi parlato del Maradona e lo ha paragonato allo stadio di Monaco di Baviera: “Il Maradona è già predisposto per avere una tendostruttura come quella dello stadio tedesco”. Infine una chiusura riguardo il parcheggio sotterraneo per lo stadio: “Non c’è alcuna autorizzazione, quindi nessuna novità”.