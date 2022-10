“È il club dei miei sogni”: colpo di scena Napoli, l’ha detto in diretta tv

Napoli, non solo Kvaratskhelia ed Anguissa. L’ennesimo successo è frutto di un gruppo nuovo, ma già collaudato. L’intervento in diretta lascia tutti di stucco.

Il Napoli di Luciano Spalletti asfalta il Torino di Ivan Juric nel match delle ore 15 che ha aperto l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Diego Armando Maradona esultano i partenopei, vittoriosi grazie alle reti di Anguissa e Kvaratskhelia. Utile solo per le statistiche il gol di Sanabria sul finale di primo tempo.

A conquistare i tre punti, dunque, è la formazione partenopea che sale a quota 20 punti in classifica generale. Ancora imbattuti i partenopei, in uno stato di forma smagliante. Fari puntati, adesso, al prossimo impegno di Champions League, in programma martedì contro l’Ajax in Olanda.

Napoli-Torino, Kim Min-jae a ‘DAZN’

Se Kvaratskhelia è l’uomo copertina del nuovo Napoli, c’è un altro nuovo arrivato che è sicuramente il migliore del mese di settembre. Non per caso, la Lega Serie A, ha oggi premiato Kim Min-jae come miglior giocatore della Serie A relativamente al mese di settembre. Un riconoscimento giunto dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane.

Dopo la vittoria contro i granata, i colleghi di ‘DAZN’ hanno raggiunto proprio il difensore centrale coreano. L’azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta televisiva. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il Napoli è un grande club, sono molto contento di giocare qui. Questo è il club dei miei sogni. Spalletti, poi, è un allenatore incredibile. Grazie a lui sto crescendo molto, sto imparando molti movimenti difensivi”.