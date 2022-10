Napoli-Torino, espulsione all’improvviso: scoppia il caos al Maradona

Il Napoli stravince al Maradona grazie a un super Anguissa e al tocco finale di Kvaratskhelia, ma non tutto fila liscio: ecco cos’è successo.

Il Napoli fa felice il Diego Armando Maradona e riparte nel migliore dei modi possibili dopo la sosta per le nazionali. Sale perciò, avendo vinto contro il Torino, a 20 punti in classifica. Piazzandosi momentaneamente al primo posto. Non tutto però è filato liscio. L’espulsione ha lasciato tuti di sasso.

In gol il Napoli è quest’oggi andato praticamente subito grazie a uno Zambo Anguissa in splendida forma. Il centrocampista sta dando il meglio di sé ed è ritornato in campo con gli azzurri forse ancora meglio di come ha lasciato prima della pausa.

Alla sua doppietta si è poi aggiunto il gol segnato dal georgiano Kvaratskhelia. A nulla è perciò servita l’unica rete segnata dal Torino con Sanabria. Quindi, a differenza del Napoli, il Toro è tornato dopo la sosta non essendo riuscito a scrollarsi di dosso il trend negativo. E il caos che a fine partita ha coinvolto Ivan Juric lo testimonia.

Napoli-Torino, caos sulla panchina dei granata: Juric scatta verso il quarto uomo e viene espulso

Il Napoli stravince, ma il Torino sembra essere una squadra diversa rispetto a quella della scorsa stagione. Ma anche rispetto a quella dell’inizio di questa nuova. E di quel gruppo capace di mettere in difficoltà anche l’Inter di Inzaghi, quest’oggi si è visto davvero poco. Complice anche il gran gioco messo, ancora una volta, in scena dagli uomini di Luciano Spalletti.

Il momento che il Toro sta vivendo lo testimonia in sé lo stesso Ivan Juric. Nella gara di oggi, al 73′, infatti, il mister granata ha ceduto per un attimo al caos. E, con l’intento di contestare un fallo non fischiato dall’arbitro Massimi ai danni di Singo, si è precipitato correndo contro il quarto uomo, aggredendolo verbalmente. Il suo comportamento gli è costato un cartellino rosso. Sicuramente allora salterà la prossima contro l’Empoli e resta da capire se sarà presente contro la Juventus alla 10^.