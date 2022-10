“Le vittorie senza di lui…”: Napoli, messaggio chiaro su Osimhen

Il Napoli vince contro il Torino per 3-1. La squadra di Spalletti ottiene i tre punti e nel post partita arriva la dichiarazione su Osimhen.

Il Napoli riesce a superare il Torino grazie alla doppietta di Anguissa e alla rete dell’ormai solito Kvaratskhelia. A nulla serve al Torino la rete di Sanabria e un secondo tempo tutto sommato discreto. Alla fine ad esultare è il Napoli che contestualmente balza in testa alla classifica in attesa del match dell’Atalanta.

A farsi portavoce della gioia degli azzurri il capitano Giovanni Di Lorenzo. “Sapevamo che era una partita in cui il Torino poteva metterci in difficoltà.” ha dichiarato il Capitano ai microfoni di Sky. “Abbiamo messo tutte le nostre qualità in campo fin dall’inizio. Poi forse ci siamo rilassato un po’ troppo, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato.”

Un successo che, come detto, consente al Napoli di balzare momentaneamente in testa alla classifica in solitaria. Di Lorenzo però invita i compagni e i tifosi a tenere i piedi per terra: “Siamo naturalmente felici del primato. Ma siamo ancora all’inizio, il campionato è ancora lungo e ci sono tantissime partite da giocare.”

Napoli, Di Lorenzo su Osimhen: “Se vinciamo senza di lui significa una sola cosa”

Il capitano del Napoli tocca poi l’argomento Osimhen. Chi si aspettava un calo del Napoli senza il suo bomber principale è rimasto deluso. Il Napoli continua a macinare gioco e gol anche con Raspadori e Simeone. “Naturalmente la sua assenza pesa e ci dispiace.” ha dichiarato Di Lorenzo. “Però il fatto che vinciamo dimostra che siamo una rosa forte e completa.”

“Lui ci manca molto come calciatore, questo è un dato di fatto.” ha concluso Di Lorenzo. “Però sono contento del rendimento dei miei compagni. Raspadori si sta inserendo molto bene.”