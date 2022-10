Napoli-Torino, la rivelazione in diretta lascia tutti a bocca aperta

Grande momento per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri vincono e convincono nell’anticipo pomeridiano contro il Torino di Juric.

Continua la striscia positiva del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri non si fermano dopo la sosta e vincono senza particolari problemi contro il Torino, diventando così, al momento, capolista da sola in Serie A. Ottimo inizio gara della squadra partenopea che ha chiuso subito il match ed ha gestito soprattutto nel secondo tempo.

Straordinario inizio match degli azzurri trascinati da un super Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense va a segno con un’inedita doppietta mentre a chiudere i giochi alla mezzora è il solito Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è leggermente più in ombra rispetto alle altre gare, ma timbra ancora il cartellino.

Nel finale del primo tempo Sanabria ha accorciato le distanze ed i granata nel secondo tempo hanno provato a pareggiare i conti. Il Napoli ha rallentato molto nella ripresa, ma la squadra di Juric ha palesato ancora problemi offensivi e Meret ha respinto le poche offensive avversarie.

Napoli, il curioso dato riguardo il match con il Torino

Nel post partita di Napoli-Torino l’opinionista di DAZN ed ex calciatore azzurro Ciro Ferrara ha sottolineato un curioso dato riguardo il club azzurro. Il club partenopeo ha giocato una gara di grande personalità, ma allo stesso tempo Ferrara ha sottolineato un dato molto particolare.

La squadra di Spalletti ha commesso solo 4 falli in tutta la partita, una curiosità ed un dato inedito per un campionato piuttosto falloso come la Serie A. Un dato che mostra come gli azzurri siano attenti a giocare ad un ritmo molto alto ma senza commettere molti falli. Il Napoli vola in vetta e per Spalletti ci sono solo buone notizie.