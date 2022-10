Napoli, Spalletti sorride solo a metà: il top è ancora out

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince in campionato. Il club azzurro può sorridere, ma Spalletti non ha solo belle notizie.

Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A l’uragano Napoli si è abbattuto anche sul Torino di Ivan Juric. Gli azzurri hanno chiuso la pratica granata in poco più di mezzora di gioco e la squadra di Spalletti continua a vincere e convincere. Il club partenopeo, in vista del match dell’Atalanta, vola in vetta solitaria.

Questa volta sia Raspadori che Simeone sono rimasti a secco, ma ci ha pensato Frank Zambo Anguissa, mattatore del match. Il centrocampista senegalese ha firmato la doppietta decisiva ed ha disputato un match di altissimo livello. Il georgiano Kvicha Kvaratskhelia ha chiuso i giochi.

60 minuti per Raspadori e 30 per Simeone, ma nessuno dei due ha creato particolari azioni pericolose o deciso il match. Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime sfide di campionato e di Champions, ma fortunatamente non ha cambiato il risultato del club azzurro.

Napoli, brutta notizia per Spalletti

Il grande assente del match odierno è senza dubbio il centravanti nigeriano Victor Osimhen. L’attaccante azzurro non ha recuperato per questo primo match dopo la sosta e le ultime indiscrezioni non sono molto positive. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Osimhen non sarà a disposizione neanche per il match contro l’Ajax.

Il quotidiano sottolinea come, anche nel prossimo impegno di Champions League, Spalletti punterà sulla staffetta tra Raspadori e Simeone. Il tecnico sta sfruttando al meglio le caratteristiche dei due giocatori mentre intanto continua il momento positivo della squadra partenopea.