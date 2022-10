Colpo di scena Kvaratskhelia: Ancelotti spiazza i tifosi in diretta

Incredibili dichiarazioni da parte del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. L’ex mister del Napoli svela una notizia su Kvaratskhelia.

Uno dei protagonisti principali di questo avvio di campionato del Napoli è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, arrivato con un certo alone di mistero dalla Dinamo Batumi, è stato già autore di 5 gol e 3 assist in 10 apparizioni con la maglia del Napoli fino a questo momento tra Serie A e Coppa Italia.

Anche nell’ultima partita contro il Torino, nonostante le contromisure messe in campo dal tecnico dei granata Juric, Kvaratskhelia è riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, siglando la rete del momentaneo 3-0 per gli azzurri. Il georgiano anche nell’ultima partita si è confermato come uno dei calciatori più in forma in questo momento nella rosa di Luciano Spalletti.

Per molti, come detto, una sorpresa. In pochi infatti si aspettavano, vista anche la giovane età del georgiano, un exploit così forte. Kvaratskhelia a soli 21 anni sembra essere già in grado di caricarsi il Napoli sulle spalle. Grandissimo merito a Giuntoli per averlo preso. Soprattutto considerando che non si tratta di un ‘colpo di fortuna’, ma di un calciatore da tempo attenzionato. Come riporta l’ex tecnico azzurro, ora al Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Kvaratskhelia, il retroscena dell’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’attuale tecnico del Real Madrid, sulla panchina del Napoli nel biennio 2018-19 ha riportato un retroscena sul georgiano: “Kvaratskhelia è una sorpresa solo se non lo conosci. Ma il Napoli è su di lui da tempo. Già quando ero io allenatore il suo nome circolava.”

Ancelotti ha poi parlato più in generale della squadra partenopea, elogiando il mercato e i nuovi calciatori che sono arrivati: “Sono stati presi calciatori di ottimo livello, è stata rinfrescata l’aria. E’ difficile prevedere cosa potranno fare, però ad oggi questi nuovi arrivi hanno reso la squadra imprevedibile.”