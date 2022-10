“Bene Anguissa e Kvara, ma lui…”: Napoli, un azzurro ha convinto tutti

Col Torino protagonisti gli autori dei gol, Anguissa e Kvara, ma c’è un altro azzurro che in casa Napoli sta convincendo tutti.

Ancora una vittoria, per un Napoli sempre più primo in classifica. La squadra azzurra ha nuovamente legittimato il primato in Serie A, in attesa di capire quale sarà il risultato dell’Atalanta che affronta la Fiorentina. Un successo, quello conquistato al Maradona contro il Torino, che ha confermato ancora una volta quanto questa squadra sia cresciuta sotto il punto di vista delle personalità. Al netto, tra le altre cose, dei tanti big che sono andati via in estate, e con diversi giovani che sono sbarcati all’ombra del Vesuvio.

Proprio loro, i talenti di casa Napoli, stanno tirando fuori le unghie e mettendo in campo delle prestazioni importanti. Da Kvara a Simeone, passando anche per elementi che lo scorso anno già erano in rosa e che adesso si stanno confermando. Proprio come Zambo Anguissa, protagonista con una doppietta nel successo azzurro contro il Torino.

Napoli, vittoria con Kvara e Anguissa protagonisti: ma un altro ha convinto…

Come detto, un protagonista indiscusso della partita è stato Anguissa con la doppietta, ma anche il georgiano Kvara continua a raccogliere consensi e confermare il grande intuito del club nell’aver deciso di puntare su di lui. Ma nella vittoria dei ieri, però, c’è anche un altro azzurro che ha trovato ancora conferme e consensi.

A sottolinearne la prestazione ci ha pensato Umberto Chiariello, che ai microfoni di ‘Canale 21’ si è soffermato sulla partita, elogiando alcuni e ponendo l’attenzione su un azzurro in particolare. “Anguissa, oggi doppietta addirittura, quest’anno sta trovando anche continuità come stoccatore. Poi il solito Kvaratskhelia, che non finisce mai di meravigliare”, ha detto Chiariello.

Poi la rivelazione, quella tutta personale, sul giocatore che l’ha convinto di più e che sta convincendo sempre di più tutta la piazza: “Ma a me, quello che ha interessato e mi è piaciuto di più […]; Quel Kim si sta dimostrando un difensore insormontabile, Rrahmani e lui sono una coppia difficile da battere”, le parole di Chiariello. Ed in effetti, il difensore coreano continua a mettere in campo prestazioni molto importanti.