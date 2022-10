Napoli, Kvaratskhelia scatenato sul gol: la frase decisiva di Spalletti

Decisiva una frase di Luciano Spalletti sul gol di Khvicha Kvaratskhelia in occasione del 3-0 del Napoli sul Torino

La grande prestazione di Anguissa contro il Torino, con i due gol segnati, ha permesso al Napoli di imporsi e di portarsi a casa altri tre punti importanti. Bellissimo gol anche di Khvicha Kvaratskhelia, il quinto della sua stagione tra Serie A e Champions League. L’ala sinistra georgiana, però, non ha disputato una delle sue migliori partite in maglia azzurra, almeno fino alla rete. Merito di una grande prova difensiva di Djidji.

Il difensore del Torino ha contenuto benissimo Kvaratskhelia, che non lo ha mai saltato fino al gol, a volte anche con l’aiuto di Singo. E infatti è arrivata una frase di Spalletti a un certo punto che ha fatto scatenare il georgiano, autore di una stupenda progressione palla al piede prima di depositare alle spalle di Milinkovic-Savic il pallone del momentaneo 3-0.

Napoli, Kvaratskhelia segna dopo la frase provocatoria di Spalletti

L’edizione odierna de Il Giornale ha riferito una frase gesticolata da Spalletti a Kvaratskhelia durante il primo tempo di Napoli-Torino: “Ti devo sostituire?”. Dopodiché, il georgiano ha prima fornito l’assist per Anguissa e poi segnato il gol del 3-0. Una grande prova per i partenopei, primi in solitaria a venti punti in attesa di capire il risultato di Atalanta-Fiorentina.

La sensazione che il Napoli continui così fino alla fine del campionato è molto forte, anche se le squadre di Spalletti subiscono spesso un calo fisico nel corso della stagione. Ma questa è una stagione anomala, che sarà condizionata dalla presenza del Mondiale nei mesi di novembre e dicembre. Chissà che non diventi un vantaggio per il Napoli.