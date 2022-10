Come Spalletti ha cambiato il Napoli: la decisione definitiva

Il Napoli di Spalletti vince e convince. Il tecnico azzurro ha grandi meriti di questo inizio dopo una sessione estiva abbastanza turbolenta.

Continua il momento straordinario del Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro ha vinto senza difficoltà nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A contro il Torino ed è ora in vetta solitaria al campionato. Gli azzurri neanche dopo la sosta hanno rallentato e la squadra macina bel gioco e reti.

Nonostante una sessione di calciomercato estiva atipica il Napoli ha abbassato il monte ingaggi ed è rimasto piuttosto competitivo. Due degli acquisti della squadra, il georgiano Kvaratskhelia ed il coreano Kim, sono stati premiati rispettivamente come migliori giocatori del mese ad Agosto e a Settembre.

Luciano Spalletti ha tanti meriti, è riuscito a rigenerare giocatori in difficoltà come Meret e Lobotka ed anche il portiere friulano è stato uno dei protagonisti nella vittoria contro il Torino. L’estremo difensore, in uscita in estate, è ripartito ed è diventato ora una delle colonne portanti della squadra.

Napoli, il primato ed i meriti di Spalletti

Come riporta il Corriere dello Sport uno dei grandi meriti di Spalletti è stato quello di gestire al meglio la rosa ed utilizzare le risorse indifferentemente. Il tecnico non ha fatto distinzioni tra titolari e riserve e spesso nel corso del match sono stati proprio i cosiddetti ‘panchinari’ ad avere un ruolo decisivo.

Questa gestione paga, in casa Napoli non c’è traccia di gente demotivata. Il tecnico ha lanciato anche giocatori che erano in prestito come Zerbin e ha valorizzato i giovani a disposizione. Ora, dopo il Torino, tocca all’Ajax e il club partenopeo vuole chiudere al più presto il discorso per la qualificazione agli Ottavi di finale.