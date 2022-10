“Poche ore alla firma”: Napoli, salti di gioia per Spalletti

Il Napoli è stato molto attivo in questa ultima sessione di calciomercato. La dirigenza azzurra però resta comunque in grande fermento.

La campagna acquisti del Napoli e del patron Aurelio De Laurentiis è stata essenzialmente perfetta. Gli azzurri hanno cambiato diversi titolari, cedendo pedine chiave e giocatori di esperienza della rosa e sostituendoli uno su uno. Il club partenopeo ha trovato giocatori di qualità come Kim e Kvaratskhelia e non solo.

Il Napoli è partito alla grande con diversi giocatori, ha lanciato giovani interessanti ed ha ‘riscoperto’ Alex Meret. L’estremo difensore del club campano ha vissuto un’estate tormentata, alimentata da diverse voci di calciomercato. Il club partenopeo è stato molto vicino al portiere del PSG Keylor Navas.

Per tutta l’estate il giocatore azzurro è stato sul passo d’addio e in tanti immaginavano il cambio portiere. Alla fine però Meret è rimasto e, dopo le difficoltà del passato, sembra essere totalmente un giocatore ‘nuovo’. Meret è uno dei protagonisti in positivo di questo inizio stagione del club.

Napoli, le ultime sul rinnovo di Meret

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino è ormai questione di ore per il rinnovo del contratto di Meret. Il rinnovo del giocatore è stato bloccato in estate, ma dopo le prestazioni del giocatore le cose sono nuovamente cambiate.

Per Meret è pronto un rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione per il 2025. L’estremo difensore azzurro guadagnerà circa 1.8 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al precedente contratto. Ottime notizie per il Napoli e per Meret: gli azzurri, con qualche anno di ritardo, stanno riuscendo a trarre totalmente beneficio dall’investimento fatto per il calciatore ex Spal ed ex proprietà Udinese.