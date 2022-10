“Mi sono sbagliato…”: Napoli, l’intermediario stupisce su Kvaratskhelia

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è protagonista finora di una grande annata. Gli azzurri stanno facendo bene in Italia ed in Europa.

L’inizio stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stato senza dubbio straordinario. Il club azzurro ha finora collezionato quasi solo vittorie, mostrando un gioco spettacolare e creando entusiasmo tra i tifosi. La stagione è iniziata da circa un mese e mezzo ed il club partenopeo primeggia in Italia e in Europa.

La squadra azzurra ha conquistato vittorie prestigiose come quelle sul Liverpool e quella sul Milan e lo ha fatto anche grazie ad una campagna di calciomercato straordinaria. La dirigenza azzurra ha ceduto giocatori importanti della propria squadra e ha realizzato acquisti giovani e di qualità.

La più grande sorpresa di questo inizio stagione è stato l’attaccante georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Il talentuoso giocatore è stato premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di Agosto e sta collezionando gol e assist in quasi ogni gara. L’impatto di Kvicha è stato letteralmente devastante.

Napoli, le parole dell’intermediario di Kvaratskhelia

L’ex calciatore Cristian Zaccardo è stato l’intermediario della trattativa che ha portato Kvaratskhelia al Napoli. Il club azzurro ha parlato dell’affare ed ha svelato: “Mi sono sbagliato, immaginavo che Kvaratskhelia sarebbe costato 50 milioni in due anni. In realtà credo ne basti solo uno”.

Zaccardo si è poi concentrato sui dettagli della trattativa: “Giuntoli ed il suo staff hanno avuto intuito e coraggio. Il Napoli è stato abile ad anticipare tutti, è stato utile anche l’appoggio del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Spalletti è stato una grande scelta, sa anche parlare la lingua russa”.