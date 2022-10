Calciomercato Napoli, a breve sarà ufficiale: il big pronto a firmare

Il Napoli vuole continuare sull’onda dell’entusiasmo e affrontare al meglio la sfida di Champions: a breve arriverà anche un’ufficialità.

Il Napoli vola ad Amsterdam per affrontare l’Ajax, nella terza giornata di Champions League. L’obiettivo è continuare a macinare punti, per superare senza troppe difficoltà un girone che finora ha visto il club partenopeo come assoluto protagonista.

Il Napoli si prepara, quindi, all’appuntamento europeo di questa settimana. Il club di Aurelio De Laurentiis si sposta, perciò, in Olanda per affrontare un altro importante step di Champions League.

Quest’oggi si è allora svolta la conferenza pre-match di rito. In occasione dell’incontro con i giornalisti ha parlato, insieme al mister Luciano Spalletti, anche Alex Meret. Il portiere ha riferito a che punto si trova il suo rinnovo con il Napoli. Queste le sue parole.

Ajax-Napoli, in conferenza parla Meret: novità in vista per il rinnovo di contratto

In conferenza stampa di questo tardo pomeriggio, insieme a Luciano Spalletti, ha parlato anche il primo portiere del Napoli. Alex Meret, con l’occasione, ha rivelato a che punto si trova il proprio rinnovo di contratto con la società di De Laurentiis. Queste le sue parole: “L’accordo c’è, manca solo la formalizzazione. Ma la mia testa è rivolta solo alla partita di domani”.

A breve, quindi, arriverà anche l’ufficialità. Più in generale, poi, il portiere ha rivelato in merito alla stagione iniziata come assoluto protagonista tra i pali: “Quest’anno sto trovando continuità. È più facile dimostrare le mie qualità. Sono contento della mia stagione fino ad ora”. Ha concluso: “Con i piedi? Sono sempre migliorato su questo aspetto e so che devo migliorare ancora. Devo proseguire su questa strada e fare quello che mi chiede il mister”.