Ajax-Napoli, la decisione a sorpresa di De Laurentiis

Il Napoli si prepara, dopo la vittoria in campionato all’8^ giornata, al big match da giocare in Champions League contro l’Ajax: De Laurentiis ha preso una decisione in merito.

Il Napoli, reduce dalla vittoria ottenuta all’ottava giornata di campionato in Serie A contro il Torino, si sta preparando per il big match da affrontare domani sera contro l’Ajax. Spalletti e i suoi, infatti, voleranno ad Amsterdam per la gara di Champions League. Nel frattempo, poi, De Laurentiis ha preso anche una decisione ben precisa.

Giornata di allenamenti e di rifinitura per il Napoli che domani sera, alle ore 21.00, affronterà l’Ajax in Champions League. L’obiettivo è quello di portare a casa altri tre importanti punti per consolidare la propria posizione nel girone A della competizione.

La squadra di Luciano Spalletti ha fin qui dimostrato, infatti, di poter affrontare chiunque. Adesso, proprio per la trasferta in Olanda, anche Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua scelta. Le ultime.

Ajax-Napoli, De Laurentiis vuole sostenere la squadra anche in Champions League: ha perciò deciso cosa fare

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Ajax e, vista l’importanza della gara, il presidente De Laurentiis vorrebbe restare vicino al suo gruppo. Motivo questo per cui, secondo ‘La Repubblica’, avrebbe scelto di seguire la squadra in Olanda ed essere presente allo stadio per la terza giornata di Champions.

Il numero uno del club partenopeo anche dopo il Torino ha fatto sentire la propria vicinanza. Presentandosi negli spogliatoi al termine della gara e complimentandosi con i suoi giocatori per il nuovo successo ottenuto. Sta prediligendo sicuramente un profilo basso, dinanzi alle telecamere, ma adesso sorprendendo tutti vorrebbe comunque esserci ad Amsterdam per dare il proprio supporto.