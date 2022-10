“Ma dove va?”: Napoli, l’ammissione di colpa che fa felici i tifosi

Sul Napoli è arrivata un’ammissione di colpa non da poco, che fa felici i tifosi dopo la contestazione estiva

Il Napoli aveva affrontato una situazione molto complicata in estate con l’addio dei top player della sua squadra. Koulibaly, Insigne e Mertens su tutti, giocatori che hanno dato tantissimo ai partenopei negli ultimi anni, sostituiti con Kim, Kvaratskhelia e Raspadori. In tanti avevano criticato il mercato condotto da Giuntoli e De Laurentiis, in favore di Juventus e Roma, che hanno deciso di puntare su profili più esperti.

Ma il lavoro di Luciano Spalletti è stato straordinario fino a questo momento e ha favorito l’inserimento dei nuovi giocatori senza subire un drastico periodo d’adattamento. Cosa succederà nei prossimi mesi lo può dire solo il campo, nel frattempo i tifosi del Napoli si godono la loro squadra in testa alla classifica.

Napoli, l’ammissione di Padovan

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi autodenuncio, ero uno di quelli che pensava che i partenopei finissero dal terzo posto in giù. Mi dicevo che questa era la stessa squadra solo con un Kvara in più e senza più i suoi campioni. Ma dove va? E non ho calcolato il formidabile lavoro di Spalletti”. Un pensiero che in tanti hanno fatto durante l’estate, anche in virtù della contestazione che i tifosi hanno riservato alla proprietà.

Anche lo stesso Spalletti aveva dei dubbi a un certo punto della preparazione estiva: “La squadra è incompleta”. Disse durante una conferenza stampa. Poi la costruzione della squadra è andata a buon fine, con gli ottimi risultati arrivati fin qui.