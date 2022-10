Napoli, trema De Laurentiis: la Juve vuole il ‘top player’ del club

Aurelio De Laurentiis perderà il vero ‘top player’ della società azzurra? Tremano anche i tifosi in casa Napoli, spunta la rivelazione.

Un avvio di stagione importante per il Napoli, che ha messo dentro ieri la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Un andamento importante, che sta dà merito anche al grande lavoro fatto in estate dalla società azzurra. Non era semplice far fronte alle partenze di giocatori importanti come Insigne, Koulibaly, Mertens ed Ospina. Puntare su giovani interessanti come Kvaratskhelia o profili interessanti come Kim, il tutto mantenendo in organico altri giovani come Osimhen, Elmas e giocatori esperti del calibro di Mario Rui ed Anguissa.

Insomma, un lavoro peculiare ed importante gestito al meglio da quello che molti definiscono il vero top player del Napoli: Cristiano Giuntoli. E’ stato lui, di fatto, il regista indiscusso della sessione estiva di calciomercato, che ha permesso al Napoli di costruire una rosa valida da consegnare a Luciano Spalletti.

Napoli, la Juve punta Giuntoli per il futuro

E cosi proprio lui, Giuntoli, è finito al centro dell’attenzione per l’ottimo lavoro svolto. A mettere gli occhi sul direttore sportivo azzurro, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, ci sarebbe la Juventus. Si, perchè a differenza della compagine partenopea, la Vecchia Signora sta avendo non poche difficoltà, ed in molti tifosi bianconeri imputano proprio al club diverse colpe in merito alla costruzione e gestione della rosa.

Ci sarebbero stati – si legge – dei primi contratti esplorativi. L’accordo tra il Napoli e Giuntoli durerà fino al 2024, ed in casa Juventus la rivoluzione societaria ed ogni tipo di discorso in tal senso verrà rimandato nel 2023. Il tutto, ovviamente, per dare un volto nuovo proprio all’organigramma societario. Giuntoli è il nome in cima alla lista.