“Meglio di Haaland”: Napoli, l’attaccante azzurro fa sognare i tifosi

Grande inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri continuano a macinare gioco e reti negli ultimi match.

Il Napoli di Luciano Spalletti è probabilmente la più grande sorpresa di questo inizio stagione. Il club azzurro ha cominciato la stagione alla grande e guida la classifica sia in Serie A che in Champions League, sorprendendo così tutti gli addetti ai lavori. Il Napoli ha perso pedine importanti, ma ha sostituito i giocatori chiave nel miglior modo possibile.

Il giocatore rivelazione di questo inizio di stagione in Italia e in Europa è Kvicha Kvaratskhelia. Il giovanissimo talento georgiano ha sorpreso tutti, addetti ai lavori e non, a suon di grandi prestazioni. Kvaratskhelia è andato a segno in diverse occasioni ed ha messo in mostra numeri incredibili.

Un colpo straordinario per il Napoli, un giocatore che fa la differenza pagato poco più di dieci milioni di euro e che ora già vale almeno il triplo. Sorride il club partenopeo, squadra che si coccola uno dei giocatori più forti del momento e con grandi margini di miglioramento.

Napoli, numeri record anche online per Kvaratskhelia

Il sito internet Transfermarkt cura al dettaglio il valore e le statistiche di ogni giocatore e sia i fan che gli addetti ai lavori monitorano le prestazioni dei propri giocatori. Nel mese di Settembre, come riporta l’account social del sito, Kvaratskhelia è stato il giocatore più cercato su Internet.

Kvicha ha superato tutti in questa classifica, davanti alla stella del calcio mondiale, il norvegese Erling Haaland. Il calciatore del Milan Dest è arrivato terzo in questa classifica mentre sono ancora più indietro in questa classifica il milanista Rafa Leao e l’eterno Cristiano Ronaldo, in calo rispetto al passato.