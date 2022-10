“Gara ideale per lui”: Ajax-Napoli, l’ex campione non ha dubbi

L’ex campione analizza la sfida di Champions tra l’Ajax ed il Napoli in programma martedì ed indica il calciatore che sarà decisivo.

Il rotondo successo ottenuto ai danni del Torino è stato già archiviato. Il Napoli ieri, infatti, ha ricominciato subito a lavorare al fine di preparare al meglio la prossima gara di Champions League in programma martedì ad Amsterdam. Il tecnico Luciano Spalletti, nell’occasione, potrà disporre dell’intera rosa ad eccezione di Victor Osimhen impegnato nel programma di recupero dall’infortunio.

Il nigeriano, ai box per colpa della lesione di secondo grado del bicipite femorale subita nella gara vinta ai danni del Liverpool, contava di rientrare proprio domani tuttavia le sue condizioni non sono migliorate come sperato. Il ritorno potrebbe quindi avvenire il 9 ottobre nella trasferta sul campo della Cremonese ma tutto dipenderà dall’esito dei prossimi esami a cui verrà sottoposto. A prendere il suo posto ci penserà quindi uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, rimasti a secco nell’ultimo turno di campionato.

Il ballottaggio è destinato a chiudersi soltanto qualche minuto prima del fischio d’inizio. Stesso discorso per quello riguardante Matteo Politano (autore dell’assist che ha portato alla prima rete azzurra sabato) ed Hirving Lozano. Per il resto la formazione appare fatta: a centrocampo, ad esempio, Spalletti continuerà a puntare su Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski e André Zambo Anguissa a segno due volte contro il Torino.

Napoli, Anguissa superstar: l’Ajax è avvisato

Proprio dell’eccellente momento vissuto dal camerunese ha voluto parlare oggi Ruud Krol, durante un’intervista concessa ai microfoni de ‘Il Mattino’. “È in uno stato di forma incredibile. Domani potrebbe essere devastante con la sua fisicità e la sua corsa. Sembra proprio una gara ideale per lui”. Il doppio ex della partita ha poi commentato il rendimento di Kim Min-jae.

“Da difensore mai avrei immaginato che avrebbe avuto un impatto così devastante sulla serie A: non sbaglia un intervento, legge in anticipo ogni cosa”. Solo al parole al miele quindi nei confronti del Napoli, che vincendo avrebbe l’occasione per consolidare il primato e mettere una seria ipoteca sul passaggio alla fase successiva. L’Ajax è avvertito.