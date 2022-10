“Non sono d’accordo con De Laurentiis”: UEFA, la frecciata di Ceferin

La frecciata di Ceferin, presidente dell’UEFA, sulle parole di Aurelio De Laurentiis di qualche mese fa

Al congresso AIPS e USSI a Roma, ha parlato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin. Una bella occasione per fare il punto su Nations League e Conference, competizioni molto criticate da tifosi e addetti ai lavori. Queste le parole riportate dall’ANSA: “La finale della Roma contro il Feyenoord la scorsa stagione è stata più vista di quella dell’Europa League. Sono felice di come stanno andando queste due competizioni. La Conference è stata criticata, poi ci hanno detto di disputare le finali in stadi più grandi…”.

Ceferin ha poi parlato di ciò che disse Aurelio De Laurentiis sui calciatori africani. Il presidente era irritato dal fatto che la Coppa d’Africa si disputasse nel bel mezzo della stagione. L’anno scorso, infatti, la perdita di Koulibaly e Anguissa risultò decisiva per il Napoli nel corso della lotta scudetto.

Napoli, Ceferin risponde a De Laurentiis

Di seguito, le parole di Ceferin: “Non sono d’accordo con De Laurentiis. Il fatto che i giocatori giochino per le proprie Nazionali è essenziale per il calcio”. Indubbiamente, le dichiarazioni del presidente del Napoli fecero molto rumore. Sbagliati i modi, ma il senso di una competizione nel mezzo della stagione per un proprietario di un club è difficile da trovare. E infatti il Napoli non è stata l’unica squadra danneggiata dalla Coppa d’Africa.

Anche il Milan, per fare un esempio, l’anno scorso perse Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa. Sta di fatto che Ceferin non è d’accordo con ciò che pensa De Laurentiis.