Game, set and match: Napoli da storia, contro l’Ajax è 1-6!

Napoli da antologia in Champions League: contro l’Ajax è 1-6 per la formazione di Luciano Spalletti, è una serata storica per i partenopei.

Serata da antologia per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri vincono, dominano e convincono nella notte europea di Amsterdam. Contro l’Ajax, gli azzurri strappano il biglietto per il primato del girone a punteggio pieno, con un risultato di 6-1 che resterà per sempre nella storia del club.

Eppure il match era cominciato nel peggiore dei modi per gli uomini di Luciano Spalletti, passati subito sotto con la rete olandese di Kudus. Una rete che però ha acceso la reazione ed il motore offensivo del Napoli, che ha impiegato poco per reagire. Prima Raspadori, poi Di Lorenzo e Zielinski: all’intervallo gli azzurri non solo hanno rimontato, ma già indirizzato la gara.

Napoli spettacolare ad Amsterdam, il secondo tempo contro l’Ajax è storico

E il secondo tempo vede il Napoli riprendere esattamente da dove aveva lasciato. E’ ancora Raspadori a blindare il risultato, con un 4-1 ad avvio di ripresa che mette in ghiaccio l’intera partita. La seconda frazione, infatti, diventa teatro per l’accademia degli azzurri. Kvaratskhelia e Simeone completano la serata magica con le reti del 5 e del 6-1.

Addirittura Elmas e Ndombele a pochi minuti dal triplice fischio rischiano di infilare il clamoroso settimo gol. Per gli azzurri si tratta della vittoria più importante in campo europeo della propria storia. Per l’Ajax la sconfitta più pesante. Una sconfitta che è costata anche l’espulsione di Dusan Tadic che salterà la gara di ritorno del Maradona. Spalletti intanto si gode il primato in classifica a punteggio pieno, con la speranza di blindare la qualificazione già alla prossima gara.