“Cambio strategia…”: Napoli, svolta sui rinnovi e Spalletti esulta

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora costantemente per migliorare la rosa e blindare alcune delle pedine chiave della sua formazione.

Nell’ultima sessione di calciomercato il Napoli ha realizzato diverse cessioni, plusvalenze che hanno consentito di migliorare il bilancio e allo stesso piano di abbassare notevolmente il monte ingaggi. Gli azzurri sono stati però, per alcune cessioni quasi costretti, visto un solo anno di contratto per Koulibaly e Fabian Ruiz.

La società fortunatamente ha sostituito i giocatori con pedine di livello simile e addirittura alcuni stanno performando rispetto alle aspettative iniziali. Nei primi mesi della stagione sono letteralmente esplosi il coreano Kim e il georgiano Kvicha Kvaratskhelia, tra i migliori nell’intera Serie A.

La proprietà partenopea però non vuole correre i rischi del passato e in questa fase iniziale della stagione vuole blindare i suoi gioielli. Manca solo la firma per il rinnovo di Alex Meret, ma questo non sarà l’unico accordo che il Napoli vuole mettere a segno nelle prossime importanti settimane.

Napoli, si lavora a tre rinnovi

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mattino Cristiano Giuntoli lavorerà nei prossimi giorni al rinnovo di tre giocatori azzurri. I calciatori in questione sono Anguissa, Lobotka e Amir Rrahmani. La società vuole blindare il prima possibile tre pedine fondamentali in questo inizio di stagione.

Il Napoli non vuole cadere in errori simili a quelli del passato e vuole blindare tre giocatori chiave nel gioco di Spalletti. In particolare, Anguissa e Lobotka sono i perni del centrocampo e dell’intero gioco partenopeo con lo slovacco letteralmente esploso dopo la cessione a titolo definitivo di Fabian Ruiz.