“Il segreto del Napoli…”: Raspadori sicuro, la rivelazione prima dell’Ajax

Parole importante quelle di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è sicuro, il successo della squadra dipende da questo fattore.

Stasera il Napoli scenderà in campo per il terzo turno di Champions League contro l’Ajax. Gli azzurri, dopo le vittorie contro Liverpool e Rangers, vogliono dare continuità all’ottimo inizio. Una partenza sprint che oltre alla Champions League ha visto coinvolto anche il campionato.

Il primo posto, in coabitazione con l’altrettanto sorprendente Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha fatto salire il morale a mille. I dubbi su di una squadra che quest’estate è profondamente cambiata sembrano ormai essere stati fugati. Sono andati via calciatori che hanno fatto la storia del Napoli come Mertens, Insigne, Koulibaly, ma al contempo sono arrivati giocatori di grandi speranze come Kvaratskhelia, Kim e Raspadori.

Proprio quest’ultimo, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato del suo arrivo al Napoli, del suo ambientamento e di questo inizio di stagione. “E’ stato un onore arrivare qui per sostituire Mertens.” ha dichiarato Raspadori. “L’ho conosciuto. E’ una grandissima persona, una persona molto intelligente. Mi ha fatto una bellissima impressione dal punto di vista umano.”

Napoli, Raspadori: “Grande lavoro in attacco, ma è merito dei centrocampisti”

L’attaccante ex Sassuolo, arrivato a Napoli dopo un’estenuante trattativa questa estate, parla del suo momento e dell’attuale ballottaggio con l’altro attaccante Giovanni Simeone: “La competizione tra di noi è energia. Ci sono tante gare, la stagione è lunga e tutti e due possiamo incidere.”

Quando gli chiedono se il segreto di questo Napoli è il reparto offensivo, Simeone non ha dubbi: “L’attacco gira bene, le prestazioni sono alte, con il contributo di tutto. Il segreto però è un altro. Con un centrocampo con calciatori come Zielinski, Anguissa, Lobotka tutto è più facile. Sono loro cha fanno tantissima differenza.”