L’Ajax conquista i napoletani, gesto da pelle d’oca a poche ore dal match

Il Napoli vola in Olanda per affrontare l’Ajax: i rivali conquistano il popolo napoletano con un gesto dal significato simbolico. Ecco cosa è successo.

Il Napoli questa sera, all’Amsterdam Arena, affronterà l’Ajax. Una gara non da poco, dal momento che in palio c’è il primo posto assoluto per la squadra di Luciano Spalletti. A poche ore dal match, poi, è arrivato anche un gesto da parte del club olandese che ha scaldato il cuore del popolo napoletano.

Ajax-Napoli non è solamente una semplice partita in questo momento. Innanzitutto in palio c’è il primo posto in solitaria nella classifica del girone di Champions League per il Napoli attualmente capolista con 6 punti. Ajax e Liverpool sono, infatti, fermi a 3 punti.

Ma è anche una gara che rievoca ricordi, da una parte e dall’altra. Con i due gruppi simboleggiati dai propri campioni indiscussi che mai verranno dimenticati. Da un lato c’è Johan Cruijff, mentre dall’altro c’è Diego Armando Maradona. Due personalità che hanno fatto la storia dei due club. Proprio da questo, allora, ha voluto prendere spunto l’Ajax con un omaggio emozionante.

Ajax-Napoli, i padroni scaldano il cuore di entrambe le tifoserie: Maradona e Cruijff sono i protagonisti

Manca sempre meno al match di questa sera tra Ajax e Napoli. I padroni di casa vogliono agganciare la vetta. Mentre Spalletti e i suoi vogliono tentare la volata in solitaria e a punteggio pieno nel girone. Questa sera si scenderà in campo, ma per il momento c’è ancora spazio per il ricordo nostalgico e per quei gesti che contano più di tante parole.

È allora per questo motivo che l’Ajax, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha pubblicato una foto che ha colpito chiunque. Nell’immagine, disegnata ispirandosi allo stile di un fumetto, si vedono seduti su un divano posto tra le nuvole del paradiso insieme Maradona e Cruijff. Il primo con il 10 sulle spalle, il secondo con il 14. Due leggende indiscusse che stanno assistendo proprio al match di Champions. Ad accompagnare il tutto c’è poi la didascalia: “A legendary matchday“, una giornata leggendaria.