Ajax-Napoli, Spalletti è pronto a lanciarlo dal primo minuto: la novità

Il Napoli si prepara per il match di Champions League contro l’Ajax: Spalletti scioglie gli ultimi dubbi, un giocatore può partire dal primo minuto.

Il Napoli è volato in Olanda per il match di questa terza giornata di Champions League che lo attende contro l’Ajax. Nella giornata di ieri il gruppo ha infatti svolto il lavoro di rifinitura in allenamento. Perciò quest’oggi Luciano Spalletti è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi. Un giocatore in particolare può, in ogni caso, partire già dal primo minuto.

Luciano Spalletti, nel corso di questa mattinata quindi, continuerà a studiare la migliore soluzione per la formazione da schierare in campo. L’obiettivo è fare bene contro l’ultima squadra, tra le tre, da dover ancora affrontare in questa prima parte di fase a gironi.

Reduce dalla vittoria ottenuta in Serie A contro il Torino dopo la sosta, il gruppo vuole continuare a viaggiare sull’onda dell’entusiasmo. E della compattezza. Per ottenere altri tre punti decisivi e aggiungere un nuovo tassello al proprio percorso. Ecco allora le possibili scelte di formazione.

Ajax-Napoli, Spalletti alle prese con le ultime decisioni: Rrahmani può esserci dal primo minuto

L’Ajax ospiterà questa sera ad Amsterdam il Napoli di Luciano Spalletti. Per il club italiano è importante proseguire sull’ottimo cammino intrapreso fin dalla prima gara contro il Liverpool. Il mister quest’oggi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, dubbi che in ogni caso sembrano essere pochi secondo il ‘Corriere dello Sport’.

Nell’edizione odierna del quotidiano, infatti, si parla di una formazione in fin dei conti già scelta. In porta spazio come sempre a Meret. In difesa al fianco di Di Lorenzo con ogni probabilità ci saranno Kim, Mario Rui e Rrahmani. Quest’ultimo dal primo minuto, nonostante qualche problema al ginocchio (poi fasciato) avuto ieri in allenamento.

Se poi non dovesse farcela l’alternativa sarà uno tra Juan Jesus e Ostigard. A centrocampo, invece, titolari saranno le certezze: Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, infine, Spalletti sembrerebbe propendere per Lozano, Simeone e Kvaratskhelia. Raspadori dovrebbe, perciò, rifiatare.