Napoli, quando torna Osimhen? L’indizio svela il rientro del bomber

Il Napoli scalpita in vista della Champions e della gara con l’Ajax. Intanto arriva la notizia sul rientro di Victor Osimhen.

Giornata di vigilia importantissima in casa Napoli. Domani gli azzurri saranno di scena ad Amsterdam, per la delicata gara di Champions League contro l’Ajax. Una gara che può essere già decisiva per il cammino europeo dei partenopei, nella speranza di Spalletti e dei tifosi di poter scrivere un’ulteriore pagina di storia in questo avvio di stagione.

Fare risultato all’ex Amsterdam Arena, però, sarà tutt’altro che semplice. Non solo perché l’Ajax è una squadra ben attrezzata e sempre difficile da battere tra le mura amiche. Ma anche perché le assenze nel gruppo di Luciano Spalletti potrebbero iniziare ad incidere nelle rotazioni. Assenze, su tutte, quella di Victor Osimhen.

Napoli, ecco quando rientrerà Osimhen: c’è l’indizio

D’altronde il nigeriano sta continuando a lavorare a parte in quel di Castel Volturno. E come diramato ufficialmente dal Napoli, non sarà ancora disponibile tra i convocati di Spalletti per la trasferta olandese. I problemi muscolari di Osimhen continuano ad interferire sul suo rientro, anche se la notizia e l’indizio lanciato da ‘Sky Sport’ aprono ad uno spiraglio concreto per il ritorno in campo dell’ex bomber del Lille.

Come raccontato dalla nota emittente, sono arrivati segnali positivi sul recupero di Osimhen nel corso delle ultime giornate. E la decisione di lasciarlo a casa per la trasferta di Amsterdam era in perfetta linea con la tabella di marcia. L’obiettivo è quello di rientrare per qualche spezzone di partita con la Cremonese, domenica prossima. E poi essere nuovamente disponibile dal primo minuto per la gara di ritorno contro l’Ajax al Maradona.