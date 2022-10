“Che devo fare…”: il Napoli trionfa, ma Spalletti gela tutti dopo l’Ajax

Il Napoli surclassa l’Ajax ma Luciano Spalletti nel dopo gara ha sorpreso un po’ tutti: il tecnico guarda oltre

Vittoria entusiasmante per il Napoli in Champions League. I partenopei sono andati in svantaggio ma non si sono mai persi d’animo. Anzi la reazione è stata immediata. Una volta innestata la marcia, gli azzurri non si sono più fermati e per l’Ajax è stata notte fonda.

Una prestazione autoritaria, sul solco di quanto fatto già vedere in campionato. La squadra di Luciano Spalletti è una sinfonia perfetta e lo ha dimostrato pure all’Amsterdam Arena. I tifosi non vogliono svegliarsi da questo sogno. E sicuramente non vuole farlo neppure l’allenatore di Certaldo che tuttavia non è apparso particolarmente sorridente nel post gara, spiazzando un po’ tutti.

Napoli, Spalletti fa il pompiere: “Cosa devo fare? Sono contento ma bisogna pensare già alla Cremonese”

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di “Sky Sport’ la sfida dell’Amsterdam Arena: “Una partita non cambia la vita ma i messaggi che arrivano sono positivi. L’Ajax ha provato fino alla fine a crearci delle insidie. Hanno un’ottima organizzazione, con idee precise. Un club dal quale bisogna imparare. Per me comunque conta la prestazione e noi l’abbiamo sempre fatta” .

Nessun sorriso, aria tirata e un pizzico di stanchezza per l’allenatore che poi, incalzato da una domanda diretta (“Non è felice? Non lo sembra”), ha continuato: “Cosa devo fare? Sono contentissimo ma non possiamo abbassare la guardia perché basta steccare una gara per finire al quinto o sesto posto. Per cui, bisogna archiviare subito una gara per pensare alla prossima. La Cremonese sarà un’avversaria ostica. Dobbiamo riorganizzarci sia sul piano fisico sia su quello mentale per farci trovare pronto”.

Nel prossimo match potrebbe rivedersi Osimheh: “Se si allenano bene, può esserci spazio per tutti. Ci sono tantissime partite, il calendario è molto duro. Alcuni hanno tirato la carretta più di altri e dunque hanno bisogno di tirare un po’ il fiato. Dobbiamo valutare le condizioni di tutti. Chi è chiamato in causa deve farsi trovare pronto”.