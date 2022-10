Disastro azzurro ad Amsterdam: Napoli, la notizia fa infuriare De Laurentiis

Il Napoli ha iniziato alla grande la stagione e primeggia in serie A e in Europa. Per De Laurentiis non ci sono solo buone notizie.

Il Napoli affronterà questa sera alla Cruyff Arena di Amsterdam l’Ajax. La squadra di Spalletti ha iniziato alla grande la stagione e stasera proverà a conquistare il tris avvicinando ulteriormente la qualificazione agli Ottavi di finale. La formazione partenopea ha finora abbattuto il Liverpool al Maradona ed ha vinto in Scozia contro i Glasgow.

Se per la prima squadra le cose vanno alla grande non si può dire lo stesso per la formazione Primavera, la squadra di Nicolò Frustalupi. Gli azzurri stanno faticando molto in campionato mentre in Youth League la situazione è a dir poco disastrosa. L’eliminazione per la formazione partenopea sembra ad un passo.

Nel pomeriggio odierno si è tenuta la sfida valida per il terzo turno di Youth League tra Ajax e Napoli Primavera. Un match molto duro valutando che i Lancieri sono una delle squadre più forti di questa categoria ed anche il risultato, in questo caso, ha ‘parlato chiaro’.

Ajax-Napoli, disfatta per la Primavera azzurra

L’Ajax ha letteralmente asfaltato il Napoli Primavera, battendolo con un chiaro 5 a 1. Sfida a senso unico con i padroni di casa subito a segno con due gol e un episodio che poteva cambiare la gara alla mezzora di gioco. Il portiere dell’Ajax Kremers è stato espulso commettendo un fallo da rigore e gli azzurri sono andati a segno su rigore con Rossi.

La gara non è cambiata e l’Ajax ha dominato in lungo e in largo per tutto il match andando a segno altre tre volte e rifilando un pokerissimo agli azzurri. Il Napoli è ora ad un passo dall’eliminazione, fermo a quota 0 punti.