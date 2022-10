“Napoli grande squadra? No…”: la frecciata arriva all’improvviso

Ad oggi il Napoli è una grande squadra? Non secondo una delle firme storiche del giornalismo napoletano, la frecciata arriva in diretta.

Il Napoli è al primo posto nella classifica di Serie A. Una momento brillante per la squadra di Luciano Spalletti, che sta legittimando anche il grande lavoro svolto dalla società azzurra nel corso dell’estate. Via tanti big, come Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e David Ospina, dentro giovani di prospettiva che già in questa prima fase della stagione stanno dando delle risposte importanti a società, allenatore e tifosi.

Dopo un momento di scoramento durante l’estate, con la piazza azzurra che ha accolto con particolare disapprovazione il ‘rinnovamento‘ partenopeo, ora c’è consapevolezza che evidentemente il passaggio messo in atto dal presidente De Laurentiis non soltanto andava fatto ma sta anche portando i suoi frutti.

Il tutto merito, ovviamente, di una programmazione oculata ed attenta sotto la supervisione di Cristiano Giuntoli, regista di una sessione estiva di calciomercato che ha portato risultati pienamente soddisfacenti fino a questo momento.

Napoli primo, ma non ancora una grande squadra: parole di Antonio Corbo

Adesso i tifosi sognano. Sanno che il Napoli ha le potenzialità per mettere in atto imprese importanti (la vittoria sul Liverpool insegna), ma anche la necessità di vincere concretamente per consolidare uno step successivo di crescita all’interno della gestione De Laurentiis. Una squadra non ancora grande, però, almeno a detta di Antonio Corbo. Il giornalista napoletano, infatti, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Marte’, soffermandosi proprio sullo status della squadra azzurra ad oggi.

“Una squadra per essere definita una grande squadra deve aver vinto almeno uno Scudetto ed una coppa europea”, ha spiegato Corbo all’emittente radiofonica. “Il Napoli ha le carte in regola per vincere lo scudetto ma ora non si può ancora dire che sia grande o che lo diventi stasera; diciamolo a maggio”, ha ancora proseguito Corbo. Insomma, un buon avvio ma che necessita, come detto, di quello step decisivo che si chiama ‘vincere’.