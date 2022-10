Che stangata, arriva dopo Napoli-Torino: adesso è ufficiale

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato in Champions League tra meno di un’ora. Intanto arriva il comunicato riguardo Napoli-Torino.

Nell’ultimo match di Serie A il Napoli ha battuto il Torino con un secco e abbastanza netto 4 a 1. Gli azzurri hanno guidato il match fin dall’inizio ed hanno chiuso il discorso nel primo tempo con la doppietta di Anguissa e la rete del solito Kvaratskhelia, autentico trascinatore di questo inizio di stagione.

Il Torino è una squadra molto tenace, un club che non molla facilmente e che anche sullo 0 a 3 ho provato a infastidire il club partenopeo. A fine primo tempo il Toro ha accorciato le distanze con la rete di Sanabria e nella ripresa i granata hanno impegnato in un paio di occasioni Alex Meret, sempre più protagonista nel secondo tempo.

Nel secondo tempo spazio anche alle polemiche con il tecnico del club ospite Ivan Juric, espulso e cacciato anzitempo dal campo. Juric ha assistito al finale di gioco dalla tribuna con il Torino che ha provato inutilmente a chiudere in maniera positiva la sfida.

Napoli-Torino, squalifica per Juric

Il tecnico del Torino, espulso per proteste, è stato squalificato in queste ore dal Giudice sportivo della Serie A, il giudice Mastrandrea. Ecco il comunicato riguardo il tecnico granata: “Squalifica per aver contestato platealmente l’operato arbitrale, proferendo espressioni irrispettose”.

Non solo la squalifica per Juric con il Giudice Sportivo che ha inflitto un’ammenda al tecnico di cinquemila euro. Juric è l’unico squalificato in questa settimana mentre, tra gli altri club, anche l’Atalanta ha avuto un’ammenda di 12 mila euro a causa dei suoi sostenitori con cori di matrice territoriale contro il presidente della Fiorentina Commisso e il portiere Terracciano.