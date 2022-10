“Si sono rifiutati”: Ajax-Napoli, gesto clamoroso dopo la partita

E’ accaduto al termine di Ajax-Napoli. Dopo la vittoria degli azzurri con punteggio tennistico arriva il gesto che lascia senza parole.

Un Napoli letteralmente perfetto annichilisce l’Ajax. I partenopei tornano dalla trasferta di Amsterdam con tre punti in tasca e con una prestazione davvero superlativa. Ben 6 i gol rifilati ai padroni di casa, per un risultato che rappresenta un vero e proprio record per una squadra italiana impegnata in Champions League.

Il day after naturalmente è fantastico per i napoletani, felici della vittoria e della prestazione della loro squadra. Logicamente anche Spalletti e i calciatori erano al settimi cielo, consapevoli dell’impresa compiuta. Un momento di gioia collettiva che però è stato rovinato poco dopo negli spogliatoi.

L’umore dell’Ajax era di natura opposta. Mai i lancieri erano usciti con le ossa così rotte da una partita casalinga di Champions League all’Amsterdam Arena. Il risultato ha indubbiamente pesato molto sul morale, con la squadra che, a testa bassa, si è diretta negli spogliatoi. Ciò che è accaduto poco dopo ha però scatenato tantissime polemiche.

Napoli, il gesto dell’Ajax negli spogliatoi: scambio di maglie rifiutato

Come riporta il portale CalcioNapoli24 quando un membro dello staff tecnico del Napoli si è diretto negli spogliatoi dell’Ajax per scambiare le maglie di alcuni calciatori si è visto rifiutare l’offerta. Nel video si vede il magazziniere dell’Ajax entrare nello spogliatoio dei lancieri con le maglie azzurre, ma uscire poco dopo riportando indietro le divise da gioco in quanto i calciatori olandesi non avevano accettato lo scambio. Sul sito si legge chiaramente come “i calciatori dell’Ajax non avevano accettato lo scambio di maglie”.

Un comportamento che non ha mancato di destare polemiche, in quanto lo scambio di maglie è un rituale solitamente accettato al termine delle gara, soprattutto di Champions League. Un gesto quello dell’Ajax, capibile dal punto di vista dell’umore, ma che certamente non è in linea con il fair play a cui bisognerebbe ambire in questi casi.